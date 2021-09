Amerikaanse vastgoedmiljonair schuldig aan moord die hij per ongeluk op tv bekende

Een volksjury in de Amerikaanse stad Los Angeles heeft de Amerikaanse miljonair Robert Durst schuldig bevonden aan de moord op zijn vriendin Susan Berman. De 78-jarige erfgenaam van het New Yorkse vastgoedimperium van de Durst Organization schoot de vrouw meer dan twintig jaar geleden dood met een kogel in haar hoofd. Bij de opnames van een tv-reeks praatte hij per ongeluk zijn mond voorbij.

Berman was een goede vriendin van Durst. In 2000 werd ze op kerstavond gedood bij haar thuis, aan de vooravond van een getuigenis over de verdwijning van Kathleen McCormack. Zij was de eerste vrouw van de vastgoedmiljonair. Durst werd hier nooit voor vervolgd, maar is wel een verdachte in de onopgeloste verdwijningszaak uit 1982.

Buurman in stukken gesneden

De miljonair bekende wel zijn buurman te hebben vermoord en in stukken te hebben gesneden toen hij in 2001 in Galveston (Texas) woonde. Naar eigen zeggen handelde hij uit zelfverdediging en in 2003 sprak een jury hem vrij voor de feiten.

Durst werd in 2015 gearresteerd op verdenking van de moord op Berman. Dat gebeurde net vooraleer de laatste aflevering van de zesdelige HBO-documentairereeks ‘The Jinx: The Life And Deaths Of Robert Durst’ zou worden uitgezonden. Bij de opnames voor de reeks zou hij zijn mond voorbij gepraat hebben over de moorden die hij meer dan tien jaar eerder pleegde.

Volledig scherm Een foto van slachtoffer Susan Berman. © AP

“Wat heb ik in godsnaam gedaan?”

In de serie spreekt Durst openhartig over de verdwijning van McCormack, de onopgeloste moord van Berman en over de dood van zijn buurman Morris Black. Na het interview, waarin hij geconfronteerd werd met nieuw bewijsmateriaal, wandelde hij naar de badkamer van het hotel en mompelde hij tegen zichzelf: “Dit is het. Je bent erbij. Wat heb ik in godsnaam gedaan? Hen allemaal gedood, natuurlijk.” Hij was echter vergeten dat hij zijn microfoontje nog droeg en de opname doorliep.

Durst was niet aanwezig in de rechtszaal om de beslissing van de jury te horen. Hij was in contact gekomen met iemand die Covid-19 had opgelopen. Volgens Amerikaanse media zal Durst op 18 oktober zijn straf kennen.