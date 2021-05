Amerikaanse troepen verlaten een van de grootste basissen in Afghanistan

Geweld blijft escaleren: straatge­vech­ten in Israël, mogelijk grondoffen­sief in Gaza en nu ook raketten vanuit Libanon

13 mei Al drie dagen vliegen raketten heen en weer tussen Israël en de Palestijnse gebieden. In verschillende dorpen en steden in Israël zijn nu ook Joodse en Arabische Israëliërs op straat slaags geraakt met elkaar. Het Israëlische leger maakt zich klaar voor een grondoffensief in Gaza. De beslissing of het zover komt, zou vandaag nog vallen.