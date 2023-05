Amerikaanse trainingstanks aangekomen in Duitsland

Veel nieuwe wapens en Russische Wag­ner-baas die spreekt van “nederlaag” in Bachmoet. Is de strijd in een definitie­ve plooi gevallen?

Het lijkt wel de goednieuwsshow voor Oekraïne. Nog maar net kreeg het van Groot-Brittannië een lading Storm Shadow-kruisraketten toegestopt of daar gooit Duitsland er 2,7 miljard euro aan wapentuig bovenop, waaronder 30 Leopard 1-tanks. Intussen ontvouwt de strijd om Bachmoet zich volgens de Russen in een “herpositionering” en volgens Wagner-baas Jevgeni Prigozjin zelfs in “een nederlaag”. Zijn dit nu échte gamechangers? We vroegen het aan militair expert én oud-kolonel Roger Housen.