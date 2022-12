Amerikaanse ‘Torso Killer’, die in jaren 70 meer dan honderd vrouwen zou hebben gedood, bekent nog vijf moorden

Richard Cottingham, een van wreedste seriemoordenaars van de Verenigde Staten, heeft schuldig gepleit voor de moorden op vijf vrouwen die hij in de jaren 60 en 70 pleegde. De 76-jarige crimineel, die al een levenslange celstraf uitzit in de gevangenis van New Jersey, beweert dat hij in totaal “meer dan honderd vrouwen” om het leven heeft gebracht. Cottingham kreeg de bijnaam ‘de Torso Killer’ vanwege de gruwelijke wijze waarop hij zijn slachtoffers verminkte.

Cottingham zit sinds 1980 in de gevangenis voor de moorden op minstens elf vrouwen. Daar komen er nu dus vijf bij. Toch zijn er nog een heleboel zaken die aan de seriemoordenaar gelinkt kunnen worden. Cottingham krijgt de bijnaam ‘de Torso Killer’ omdat hij de hoofden en ledematen van zijn slachtoffers telkens afsneed. De moorden waarvoor hij maandag schuldig pleitte, vonden plaats in de jaren 60 en 70 en verliepen allemaal volgens eenzelfde patroon:

• Op 15 februari 1968 wurgde Cottingham de 23-jarige Diane Cusick in Nassau County. Cusick werkte op een school als danslerares en was op weg naar huis toen ze nog snel even een shoppingcentrum binnenging om nieuwe dansschoenen te kopen. De vrouw kwam nooit meer thuis. Haar levenloze lichaam werd even later teruggevonden in haar auto.

Volledig scherm Darlene Altman (midden), de dochter van Diane Cusick, in de rechtbank in New York. © AP

• In 1972 maakte de ‘Torso Killer’ een nieuw slachtoffer. Op 5 mei werd ook de 21-jarige Mary Beth Heinz gewurgd. De politie trof haar lichaam aan, drijvend in een beekje in Long Island.

• De 23-jarige Laverne Moye, een moeder van twee, werd dood teruggevonden op 20 juli 1972, in hetzelfde beekje als Heinz. De jonge vrouw werd eveneens verstikt door Cottingham.

Volledig scherm John Moye, de zoon van Laverne Moye, toont een foto van haar in de rechtbank. © AP

• Rond dezelfde periode werd een zoektocht op poten gezet naar de 18-jarige Marita Rosado Nieves, een vrouw uit Puerto Rico die op 27 december 1973 om het leven werd gebracht. Cottingham verstopte haar lichaam in de buurt van Jones Beach in New York.

• De 33-jarige Sheila Heiman werd door Cottingham doodgeslagen. Haar echtgenoot trof haar lichaam aan in de vakantiewoning van het koppel in het stadje North Woodmere, op 20 juli 1973.

Volledig scherm Randi Childs, de dochter van Sheila Heiman. © AP

“Rest van zijn leven in de cel”

De moorden bleven vijftig jaar lang onopgelost, tot maandag. Cottingham pleitte schuldig nadat DNA-bewijs uitsluitsel had gegeven over de zaken. De man was ten tijde van de moorden getrouwd en heeft ook drie kinderen. Hij werd voor het eerst veroordeeld in 1980 en kreeg destijds de bijnaam ‘de Times Square Killer’ omdat hij in die periode vooral zijn zinnen zette op sekswerksters die in de buurt van het wereldberoemde plein werkten.

“Meneer Cottingham heeft onherstelbare schade toegebracht aan zo veel mensen en gezinnen”, zei de procureur van Nassau County Anne T. Donnelly. “Hij vermoordde zijn slachtoffers op brutale wijze”, voegde ze eraan toe. “Gelukkig zal hij de rest van zijn leven in de cel doorbrengen, waar hij thuishoort.” De crimineel, die aan gezondheidsproblemen lijdt, heeft een celstraf van 25 jaar gekregen voor de moord op Cusick. Voor de andere vier moorden krijgt hij geen extra straf, aangezien hij al de rest van zijn leven zal vastzitten.

Ook voor de familieleden van de slachtoffers is de bekentenis van Cottingham een doorbraak. Zij hebben meer dan vijftig jaar moeten wachten tot er iemand verantwoordelijkheid nam voor de dood van hun geliefden. “Vandaag vieren we de gerechtigheid voor Mary Beth”, reageerde haar zus Jeanne Heinz. “Ik had nooit gedacht dat haar dood opgelost zou worden.”

Volledig scherm Richard Cottingham verscheen maandag kort voor de rechtbank via videoverbinding. © AP