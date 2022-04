Amerikaanse topuniversiteit creëert herstelfonds van 100 miljoen ter compensatie van rol in slavernij

Trump: “Onder mijn bewind had Poetin Oekraïne niet durven binnenval­len”

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump (75) beweert dat de Russische president Vladimir Poetin Oekraïne nooit had durven binnenvallen als hij nog president was geweest. “Ik ken Poetin heel goed”, zegt hij zaterdag tijdens een rally in Delaware (Ohio). “Er is nul kans dat dit zou zijn gebeurd. Ik heb er met hem over gesproken. Ik wist dat hij het wilde, maar hij wist dat hij het niet kon.”

