Amerikaanse topdiplomaat Bill Richardson (75) overleden

Richardson werd in augustus nog genomineerd voor een Nobelprijs voor de Vrede. Hij stond vooral bekend voor zijn rol bij het bevrijden van gevangengenomen Amerikanen in het buitenland. Zo heeft hij onder meer gezorgd voor de vrijlating van basketbalspeelster Brittney Griner, die enige tijd in Rusland werd vastgehouden voor drugsbezit.

KIJK. Brittney Griner maakt vijf maanden na opsluiting in Rusland comeback

“Hij heeft zijn volledige leven in dienst van anderen geleefd, inclusief zijn tijd in de regering en zijn daaropvolgende carrière in het helpen bevrijden van mensen die gegijzeld of onterecht vastgehouden werden in het buitenland”, zegt Mickey Bergman, de vicevoorzitter van Richardsons stichting Richardson Center for Global Engagement.