Amerikaanse toezichthouder: “Voorlopig geen verband tussen vaccin Johnson & Johnson en bloedproblemen”

Griekse misdaad­jour­na­list doodgescho­ten voor zijn woning

9 april Een Griekse journalist die gespecialiseerd was in misdaadberichtgeving, is voor zijn woning in Alimos, in de buurt van Athene, doodgeschoten. Giorgos Karaïvaz, journalist bij de privételevisiezender Star, "is beschoten en was op slag dood", meldt de persdienst van de politie van Athene.