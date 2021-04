Amerikaanse toezichthouder: “Ongeveer 106 Boeing 737 MAX-toestellen kampen met elektronisch probleem”

In deze zwaarbevei­lig­de gevangenis zit Derek Chauvin 23 uur per dag in isolatie na veroorde­lin­gen voor moord op George Floyd

15:03 De voormalige politieman Derek Chauvin (45) is na zijn veroordeling voor de moord op George Floyd overgebracht naar de zwaarst beveiligde gevangenis van de Amerikaanse staat Minnesota: Oak Park Heights. Daar zit hij nu 23 uur per dag in isolatie. Volgens een woordvoerder van het gevangeniswezen in Minnesota is dat “voor zijn eigen veiligheid”.