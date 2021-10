Amerikaanse toezichthouder keurt e-sigaretten voor het eerst goed

“Iedere dag sterven er 40 tot 50 Belgen aan de sigaret.” Expert toont wat (stoppen met) roken met je lichaam doet

1 augustus Grijp je sinds de coronacrisis vaker naar een sigaret? Je bent niet alleen. Volgens Sciensano rookt 37 procent van de rokers meer dan in pre-coronatijden. “Stress is de grote boosdoener”, aldus Professor Filip Ladron, kankerspecialist en diensthoofd van het Centrum voor Oncologisch onderzoek (UA). De lijst aan gezondheidsproblemen veroorzaakt door de sigaret is eindeloos. Maar wat gebeurt er met je lichaam als je stopt met roken? “Niet alle DNA-schade is onomkeerbaar, maar wie stopt met roken kan het risico voor heel wat aandoeningen reduceren tot bijna nul.”