“Amerikaanse toezichthouder keurt binnenkort Pfizer-vaccin goed voor tieners tussen de 12 en 15 jaar”

Brussel RECONSTRUC­TIE. Hoe La Boum 2 opnieuw ontaardde in een veldslag

3 mei “Waar is dat feestje? Hier is dat feestje.” Op de weide tussen duizenden dansende jongeren zonder mondmasker. Bij de brandstapel waar selfies genomen worden. Tussen het traangas en het waterkanon. Het Brusselse Ter Kamerenbos werd voor de tweede keer een slagveld na het illegale evenement La Boum 2. Een vredevol anti-maatregelenfeest dat eindigde in een regen van rookbommen, traangas en takken. Niet toevallig. Want een blik achter de (smartphone-)schermen van de relschoppers leert hoe ze waren voorbereid. En intussen staat het volgende ‘feestje’ al gepland. Reconstructie van La Boum 2.