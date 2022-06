Amerikaanse toezichthouder FDA keurt coronavaccins voor baby's goed

Lees alles over het coronavirus in dit dossier .

Bijna 20 miljoen kinderen in de Verenigde Staten komen in aanmerking voor de 10 miljoen injecties die vanaf 21 juni beschikbaar zijn. In de VS zijn 480 kinderen jonger dan 4 jaar overleden door het coronavirus. Na een infectie kwamen er 45.000 in het ziekenhuis terecht, van wie bijna een kwart op de intensive care.