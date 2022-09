Amerikaanse toerist krijgt boete van 450 euro voor eten van ijsje op trappen van fontein in Rome

Ze ging joggen en kwam nooit meer thuis: ontvoering kleindoch­ter Amerikaans miljardair eindigt in drama

De ontvoering van een erfgename uit een steenrijke Amerikaanse familie is geëindigd in een drama. Kleuterjuf en moeder van twee zonen Eliza Fletcher (34) verdween vrijdag toen ze in alle vroegte ging joggen in Memphis. Gisteravond meldde de politie dat er na dagenlang zoeken een lichaam gevonden was. Vanmiddag kwam de bevestiging dat het om de vermiste vrouw ging.

18:15