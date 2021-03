Amerikaanse tiener stikt in kipnugget op school, familie krijgt 2 miljoen dollar

De 19-jarige Keder Williams werd op 13 augustus 2019 met spoed naar een ziekenhuis afgevoerd, nadat hij was gestikt in een kipnugget op zijn school William T.Dwyer High in Florida. Alle hulp kwam echter te laat. De familie gaf onmiddellijk daarna de schuld aan de school: “Williams had een vorm van autisme, waardoor hij amper sprak en leed aan een aandoening waardoor hij vatbaar was voor verstikking. De school wist dit.”