Amerikaanse tiener overleden na eten van bijzonder pikante tortillachip

Een 14-jarige Amerikaanse jongen is vrijdag overleden, volgens zijn familie nadat hij had deelgenomen aan de zogenaamde “One Chip Challenge” van de Amerikaanse chipfabrikant Paqui. Het merk daagt zijn klanten uit om één chipje, gekruid met de bijzonder pikante Carolina Reaper- en Naga Viper-pepers, te eten en vervolgens zo lang mogelijk te wachten om iets te eten of te drinken. De politie meldt aan Amerikaanse media dat het nog wachten is op de resultaten van de autopsie.

De chip in kwestie wordt individueel verpakt, in een doodskist, en is in Europa niet te krijgen. De producent waarschuwt op zijn site dat enkel volwassenen het hapje mogen verorberen. Ook wie gevoelig is voor pikant eten of allergisch is, krijgt de raad weg te blijven van de Paqui-tortillachip.

De moeder van de jongeman zegt aan de lokale zender NBC10 Boston dat ze vrijdag door een schoolverpleegster werd gebeld. Een klasgenoot had haar zoon de chip gegeven, waardoor hij buikpijn kreeg. Thuisgekomen voelde hij zich beter, maar net voor hij naar een baskettraining zou vertrekken, viel hij flauw. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar werd zijn dood vastgesteld.

Volgens de familie had haar zoon naar het ziekenhuis gestuurd moeten worden, in plaats van naar huis. Door het nieuws in de openbaarheid te brengen, wil de moeder anderen op de hoogte brengen en nieuwe tragedies vermijden.

De One Chip Challenge dook de voorbije jaren al enkele keren op. In Californië waarschuwden vorig jaar nog enkele schooldirecteurs dat ze leerlingen naar huis hadden moeten sturen omdat ze zich niet goed voelden. Een Paqui-woordvoerder zei destijds in het NBC-programma ‘Today’ dat het hun bedoeling is dat consumenten “aan deze uitdaging deelnemen met volledig begrip van wat het is en of het voor hen gepast is”.