Amerikaanse tiener die werd toegelaten tot 72 (!) universiteiten geeft advies aan mede-studenten: “Mik zo hoog mogelijk”

LIVE. Paus wil naar Moskou voor vredesge­sprek met Poetin - "Nog minstens 200 burgers vast in staalfa­briek”

Paus Franciscus heeft gevraagd om een onderhoud met Vladimir Poetin in Moskou. Hij zou in dat gesprek willen aandringen op vrede, maar voorlopig heeft hij nog geen reactie gekregen. Minstens tweehonderd burgers zitten nog vast op het terrein van de Azovstal-fabriek in Marioepol. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in ons liveblog.

10:45