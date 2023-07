Amerikaanse tiener die na 8 jaar werd gevonden, was eigenlijk nooit vermist: “Rudy werd seksueel misbruikt”

Update In elkaar geslagen Russische onderzoeks­jour­na­lis­te overge­bracht naar ziekenhuis in Moskou

In elkaar geslagen, besmeurd met verf en bijna al het haar afgeschoren: de Russische onderzoeksjournaliste Jelena Milasjina is in Tsjetsjenië keihard aangevallen. De vrouw, die voor de onafhankelijke krant ‘Novaja Gazeta’ schrijft, is bekend om haar werk rond mensenrechten. Zo bracht ze aan het licht hoe homo’s in Tsjetsjenië gemarteld en vermoord werden. Vandaag laat de hoofdredacteur van haar krant weten dat ze is overgebracht naar Moskou.