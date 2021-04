Amerikaanse taxibedrijven boomen door Canadese reizigers die verplichte hotelquarantaine in hun land liever omzeilen

De rekening is dan snel gemaakt: een taxirit van de VS naar Canada kost iets van een 165 à 205 euro, terwijl je, volgens de Canadese reisverzekeraar Martin Firestone, voor een driedaags verblijf in een Canadees hotel zo’n 800 euro betaalt of ongeveer vier keer meer. Taxibedrijven in grensstaten als New York worden daarom overspoeld door Canadese klanten die met de auto naar hun land willen terugkeren. “Ze bellen van zes uur ‘s ochtends tot middernacht”, zegt John Arnet van vervoersbedrijf 716 Limousine in Buffalo in de staat New York aan Reuters. Zij voeren nu meer Canadezen naar hun huis in Ontario of naar de grens dan dat ze ritten verzorgen voor Amerikaanse klanten. Dat is welkom, want de taxibedrijven daar hebben, samen met de toeristische sector, erg geleden onder de pandemie.