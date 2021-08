Amerikaanse surfleraar en QAnon-aanhanger vermoordt zoontje (2) en dochtertje (10 maanden) met harpoengeweer, omwille van “slangen-DNA”

Matthew Taylor Coleman (40) uit Santa Barbara zette zijn twee jaar oude zoontje en zijn dochtertje van tien maanden zaterdagochtend vroeg in zijn kampeerbusje en reed zuidwaarts, naar Mexico. In plaats van het kampeeruitstapje dat hij had gepland met zijn gezin, reed hij naar Rosarito, een toeristische badplaats net over de grens. Daar schoot hij zijn beide kinderen in de borst met een harpoengeweer, meldt de FBI in een verklaring.

Nadat Coleman zaterdag zijn woning verliet, belde zijn vrouw naar de politie met de melding dat haar man vertrokken was met de kinderen en dat hij niet antwoordde op haar berichtjes. Ze vertelde aan de agent dat ze niet geloofde dat hij hun kinderen kwaad zou berokkenen of dat de kinderen in gevaar waren, en dacht dat hij uiteindelijk weer zou terugkeren. Daags nadien belde ze echter terug, en ‘s avonds kwam een agent naar haar woning. Er waren geen echtelijke problemen, vertelde ze, en er was ook geen ruzie geweest. Ze gaf haar man wel op als vermist. Via de ‘Find my Phone’-functie op haar laptop, kon ze zien dat haar man zich in Rosarito bevond.

“Slangen-DNA”

Maandag werd Coleman opgepakt toen hij weer de grens met de VS wilde oversteken, deze keer zonder de kinderen. Tijdens een ondervraging door de FBI bevestigde Coleman dat hij zijn kinderen had vermoord. De man beweerde dat hij “verlicht was” door samenzweringstheorieën van QAnon en de Illuminatie, die beide beweren dat geheime, kwaadwillige elites de wereld besturen. Hij had visioenen en tekenen ontvangen dat zijn vrouw “slangen-DNA bezat”, dat ze had doorgegeven aan hun kinderen, aldus de FBI in de verklaring. Coleman vertelde dat hij wist dat wat hij deed fout was, maar dat het de enige manier was om de wereld te redden.

Hij vertelde aan de speurders dat hij het harpoengeweer in een beek had gegooid en zijn bebloede kleren verstopte in een vuilbak langs de weg. Hij vertelde ook dat zijn zoontje niet meteen dood was nadat hij werd geraakt door de harpoen, waarop hij de harpoen bleef heen en weer bewegen. Zijn dochtertje raakte hij recht in het hart. Hij verborg hun lichamen in de struiken.

Coleman werd woensdag aangeklaagd voor moord en blijft aangehouden.

De lichamen van zijn kinderen werden door de Mexicaanse autoriteiten aangetroffen. Ze hadden diepe wonden in de borstkas.

QAnon

Het is niet de eerste keer dat misdrijven worden gelinkt aan QAnon. De FBI beschouwt QAnon en gelijkaardige ideeën als een binnenlandse terreurdreiging. In 2016 reed een man van North Carolina naar Washington, DC, met een plan om kinderen te redden die zogezegd werden misbruikt door leden van de Democratische Partij - valse beweringen bekend als Pizzagate - uit een populair pizzarestaurant in het noordwesten van de stad.

Een persoon die beweert een hooggeplaatste medewerker van de Amerikaanse inlichtingendiensten te zijn en doorgaat voor ‘Q’, begon vervolgens anoniem valse informatie te verspreiden, zoals beweringen dat satanistische pedofielen kinderbloed drinken om jong te blijven. Volgelingen van de samenzweringstheorie doken vervolgens op op kiesbijeenkomsten voor president Donald Trump, die door Q werd afgeschilderd als degene die de wereld zou verlossen van de Democratische pedofielen. Sommige volgelingen namen ook deel aan bestorming van het Capitool, en beweerden dat de “#storm” die Q op extreemrechtse fora aankondigde, was aangebroken.

LEES OOK: