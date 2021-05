Amerikaanse supermarkt stopt verkoop pokémonkaarten na te grote hype: "We doen dit uit veiligheid voor onze klanten en personeel”

Pokémonkaarten zijn wereldwijd opnieuw razend populair. Om de meest zeldzame kinderkaarten te verzamelen, halen volwassen alles uit de kast. In Japan klom een man via een touw naar beneden om kaarten te stelen en in Amerika scheuren klanten cornflakesdozen open om de kaarten te bemachtigen. Omdat het er zo uit de hand loopt, haalt de Amerikaanse supermarktketen Target vanaf vrijdag de kaarten zelfs tijdelijk uit de rekken “wegens veiligheidsredenen”.

Pokémonkaarten worden weer overal gretig verzameld. Het doel is niet om duellen te winnen op de speelplaats, maar wel om zeldzame en vooral dure kaarten te bemachtigen. Die kaarten kunnen namelijk veel geld opleveren bij fanatieke verzamelaars. Yves Bruynen (29) uit Hoogstraten heeft zo zelfs een kaart die 415.000 euro waard is in zijn handen.

Om aan de toenemende vraag te voldoen, legde de Amerikaanse supermarktketen Target eerder al een maximum op voor het aantal pakjes dat mensen mochten kopen. Maar dat bleek niet voldoende. Klanten stalen de kaarten uit de verpakkingen of vlogen elkaar in de haren om toch zeldzame kaarten in handen te krijgen. Daar heeft het bedrijf nu genoeg van, en het heeft beslist om de verkoop van de Pokémonkaarten in de hele VS stop te zetten.

Dreigen met pistool

De pokémonkaarten vliegen overal de deur uit en het bedrijf achter de kaarten heeft extra middelen ingezet om aan de grote vraag te voldoen. Het zijn niet alleen de pokémonkaarten die het goed doen, ook andere ruilkaarten blijken een echte hype. Mensen kamperen in de VS voor de winkels om de kaarten te kunnen kopen en er is zelfs een incident waarbij iemand een pistool trok tijdens een gevecht over sportkaarten