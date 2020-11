Amerikaanse studie: “Besmettingen vinden vooral plaats in restaurants, fitnesszalen en cafés”

Nog voor lancering alweer afgevoerd: waarom de coronabaro­me­ter in een lade verdwijnt

10 november Nog voor de coronabarometer gelanceerd is, verdwijnt hij al weer (even) in een lade. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) vreest dat de barometer in zijn huidige vorm de weg bereidt voor een derde zware coronagolf.