Amerikaanse studente (18) krijgt twee maanden cel voor overtreden quarantaine op Kaaimaneilanden: “Ze is behoorlijk hysterisch”

Het was eind vorige maand dat Mack in de fout ging. Ze had net haar eerste semester geneeskunde achter de rug aan de Mercer University in de staat Georgia en vloog naar de Kaaimaneilanden om er haar vriendje Vanjae Ramgeet (24) aan het werk te zien tijdens een nationaal kampioenschap jetski.

Ze kwam aan op een vrijdag en moest - volgens de coronaregels op het eiland - veertien dagen in quarantaine blijven in haar hotel voor ze zich vrij mocht verplaatsen. Het kampioenschap vond echter al op zondag plaats en daarop bedacht ze een plan om onder de quarantaine uit te komen.

Strand

Nadat ze een negatieve coronatest had afgelegd, slaagde ze erin om het elektronische polsbandje waarmee ze gemonitord werd van haar arm te wringen en sloop ze weg naar het strand waar het kampioenschap gehouden werd. Daar zag ze haar vriendje de zege behalen. De autoriteiten kwamen er echter achter.

Op de Kaaimaneilanden wordt niet gelachen met de coronaregels en vorige week werden Mack en haar vriend veroordeeld tot vier maanden cel voor de “flagrante” overtreding. “Ze was het gevolg van egoïsme en arrogantie”, aldus de rechter volgens de lokale nieuwswebsite Cayman Compass.

Aanvankelijk pleitte de jonge vrouw schuldig en kreeg ze een werkstraf van 40 uur en een boete, maar het Openbaar Ministerie ging daar tegen in beroep.

Volgens familie van de studente uit Atlanta is ze de wanhoop nabij. “Ze huilt de hele tijd”, zei haar oma Jeanne Mack tegen de nieuwszender NBC. “Ze wil naar huis komen. Ze weet dat ze een fout gemaakt heeft. Dat geeft ze ook toe. Ze is momenteel behoorlijk hysterisch.”

Straf

De familie pleitte voor haar vrijlating en hoopte dat de straf dinsdag tenietgedaan zou worden bij de behandeling van de zaak in beroep. “We zeggen niet dat ze niets misdaan heeft”, aldus oma Jeanne. “We vinden gewoon dat de straf niet in verhouding is tot wat ze verkeerd deed.” Ook de advocaat van de tiener vond de veroordeling veel te streng.

Het gerecht op de Kaaimaneilanden heeft de tiener nu een mildere straf gegeven: Mack moet twee maanden achter de tralies, in plaats van vier. “Het was onze hoop dat Skylar naar huis zou kunnen komen om in januari verder te studeren, maar we accepteren de beslissing van de rechtbank”, reageert de advocaat van het meisje in een verklaring.

De Kaaimaneilanden tellen ongeveer 65.000 inwoners. Maandag stond de teller op 316 bevestigde gevallen en twee doden door het coronavirus, zo meldt The New York Times.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.