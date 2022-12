Amerikaanse student (22) die als vermist was opgegeven in Frankrijk verblijft veilig en wel in Spanje

UpdateEind goed, al goed voor Ken DeLand, de 22-jarige Amerikaanse uitwisselingsstudent die begin deze week als vermist was opgegeven in Frankrijk. De jongeman stelt het goed en bevindt zich in Spanje, zo meldt het parket van Grenoble. “We hebben vernomen dat de jonge Kenneth DeLand vandaag contact met zijn ouders heeft gehad. Hij is blijkbaar in Spanje”, liet openbaar aanklager Eric Vaillant vrijdag weten.

De 22-jarige Ken DeLand, student aan de St. John Fisher-universiteit in de staat New York, studeerde in Frankrijk aan de universiteit van Grenoble-Alpes. De jongeman had normaal gezien begin deze week naar huis moeten terugkeren, maar zijn familie had al enkele weken niets meer van hem gehoord. DeLand belde een laatste keer naar huis op 27 november en vertelde toen aan zijn vader dat hij een trein ging nemen richting Valence, een gemeente in de buurt van Lyon.

Op 3 december werd DeLand nog gefilmd in een Decathlon-winkel in Montélimar, op zo’n 47 kilometer van Valence. Sindsdien ontbrak elk spoor. Het parket van Grenoble liet afgelopen maandag weten dat een onderzoek was gestart naar de “zorgwekkende verdwijning” van de jongeman.

“Thuis voor Kerstmis”

Vrijdag nam DeLand weer contact op met zijn ouders. “We zijn zo blij om te kunnen aankondigen dat Kenny veilig is. Op 16 december 2022 kregen we vroeg in de ochtend een telefoontje van hem. Kenny is in Spanje, en Carol (zijn moeder) is in Frankrijk, zich aan het voorbereiden om Kenny te zien en hem hopelijk voor Kerstmis thuis te brengen”, aldus de familie van de student in een verklaring.

De ouders van de twintiger hadden een website gelanceerd om tips en informatie te verzamelen over hun zoon. “Kenny is teruggevonden”, staat er nu te lezen. “Bedankt aan iedereen die geholpen heeft om Kenny thuis te brengen.” Waar in Spanje de student precies verblijft, is niet bekend.