Amerikaanse straaljagers onderscheppen opnieuw Russische vliegtuigen bij Alaska

Dode en gewonden bij schietpar­tij in winkelcen­trum in Texas, vlak naast Walmart waar in 2019 schutter 23 mensen ombracht

Bij een schietpartij in een winkelcentrum in El Paso in de Amerikaanse staat Texas is woensdagavond een dode gevallen en zijn drie mensen gewond geraakt. Het winkelcentrum ligt direct naast de vestiging van warenhuis Walmart waar een schutter in 2019 nog 23 mensen ombracht.