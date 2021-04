Amerikaanse sterren en bedrijven keren zich tegen “discriminerende” verkiezingswetten

Ook België schort vaccina­ties met vaccin Johnson & Johnson tijdelijk op: “Geen significan­te impact”

14 april België schort de geplande vaccinaties met het Janssen-vaccin van Johnson & Johnson voorlopig op, tot er meer duidelijkheid is over de mogelijke bijwerkingen van het vaccin. Dat hebben de verschillende ministers van Volksgezondheid beslist op advies van de taskforce Vaccinatie, zo vernam onze redactie en is ondertussen door federaal minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) bevestigd. De eerste dosissen zouden normaal vrijdag toegediend worden. Eerder had Johnson & Johnson zelf gevraagd het vaccin niet meer toe te dienen in afwachting van een oordeel van het Europese geneesmiddelenagentschap EMA.