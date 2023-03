Amerikaanse stafchef uiterst bezorgd: “Verenigde Staten hebben onvoldoende munitie voor grote oorlog”

Milley zegt dat de oorlog in Oekraïne illustreert hoe hoog het verbruik van munitie is bij elk groot conflict. De Verenigde Staten hebben al een enorme hoeveelheid munitie aan Oekraïne geleverd waardoor de eigen voorraden nu sterk zijn geslonken.

“Als er een oorlog was op het Koreaanse schiereiland, of een oorlog tussen grootmachten zoals tussen de Verenigde Staten en Rusland, of tussen de Verenigde Staten en China, dan zou het verbruik op een extreem hoog niveau liggen”, legt hij uit. “Dus ik maak me zorgen.” Dat geldt evenzeer voor de minister van Defensie, verklaart hij. “We hebben nog een lange weg te gaan om ervoor te zorgen dat onze voorraden zijn voorbereid op onvoorziene omstandigheden.”

Christine Wormuth, de Amerikaanse minister voor het Leger, vertelde wetgevers vorige week dat de strijdmacht er vertrouwen in had dat de hoeveelheid militaire hulp die tot nu toe is geleverd aan Oekraïne de eigen gevechtsgereedheid niet zou uithollen. Maar ze houden dit naar eigen zeggen nauwgezet in de gaten.

Volgens waarnemers zijn de Amerikaanse voorraden artilleriemunitie van het kaliber 155 millimeter echter bijzonder zorgwekkend. De VS heeft aan Oekraïne al 160 houwitsers en meer dan een miljoen kogels van dit type munitie geleverd. Volgens het Pentagon is het verbruik hoog: tijdens de oorlog worden tot 3.000 stuks per dag verbruikt. Deskundigen menen ook dat er een tekort aan munitie is voor meervoudige raketwerpers van het type MLRS, die de VS eveneens aan Oekraïne leveren.

Het Pentagon vraagt 30 miljard dollar (ongeveer 27,7 miljard euro) om te investeren in de industriële productie voor de uitrusting van de Amerikaanse strijdkrachten. Het geld is ook nodig om een zo groot mogelijke hoeveelheid munitie te kunnen produceren en het productievolume snel op te drijven.

KIJK. “China simuleert aanval op hoofdeiland Taiwan”