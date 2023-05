Amerikaanse staat South Carolina verbiedt abortus na zes weken zwangerschap: “Verwoestend besluit”

Het parlement in de Amerikaanse staat South Carolina heeft dinsdag een wet goedgekeurd die abortus na zes weken zwangerschap verbiedt. De toegang tot abortus wordt met de nieuwe regels drastisch ingeperkt. De gouverneur moet de wet nog ondertekenen, maar dat is een formaliteit.

De wet verbiedt zo goed als alle abortussen zodra bij het embryo of de foetus een hartslag kan worden vastgesteld, wat doorgaans na zes weken het geval is. Er zijn enkel uitzonderingen mogelijk wanneer het leven van de zwangere vrouw in gevaar is. Voor slachtoffers van verkrachting en incest is de termijn vastgesteld op twaalf weken, meldt de nieuwszender CNN.

De Republikeinen in South Carolina hadden verschillende poging ondernomen om de strenge regels door te drukken. De staat had tussen februari 2021 en januari van dit jaar al een dergelijke strenge abortuswet, totdat deze door het Hooggerechtshof van de staat werd verworpen. De afgelopen maanden was abortus er toegestaan tot een foetus 22 weken oud was.

De periode van zes weken is gekozen omdat dit volgens an­ti-abortusac­ti­vis­ten het moment is dat een hartslag kan worden vastge­steld, al is dat volgens artsen bij lang niet alle vrouwen het geval.

Wet viseert ook artsen

Dinsdag raakte de wet - die eerder al door het Lagerhuis was goedgekeurd - dan toch door de Senaat, ondanks de tegenstemmen van de drie vrouwelijke senatoren van de Republikeinse partij. Nu mag het afbreken van de zwangerschap dus slechts tot en met de zesde week. De nieuwe wet viseert ook artsen: medici die de nieuwe regels overtreden, riskeren hoge boetes en een gevangenisstraf van maximaal twee jaar.

De tekst moet nog ondertekend worden door de Republikeinse gouverneur Henry McMaster, maar hij heeft al duidelijk gemaakt dat hij achter de strenge abortusregels staat.

Dit is een verwoesten­de beslissing voor de bevolking van South Carolina, en voor een hele regio waar de toegang tot abortus voor patiënten blijft afnemen. Alexis McGill Johnson, voorzitter Planned Parenthood

Hooggerechtshof

Het Amerikaanse Hooggerechtshof had in juni vorig jaar beslist het recht op abortus, dat al ongeveer 50 jaar bestond, op federaal niveau te schrappen. Elke staat kan daar sindsdien zelf over beslissen. Een vijftiental staten hebben sindsdien hun wetgeving verstrengd. Ook in veel buurstaten van South Carolina is het recht op abortus stevig ingeperkt.

“Dit is een verwoestende beslissing voor de bevolking van South Carolina, en voor een hele regio waar de toegang tot abortus voor patiënten blijft afnemen”, reageert Alexis McGill Johnson van Planned Parenthood. Als voorzitter van deze Amerikaanse non-profit die reproductieve gezondheidszorg en gezinsplanning levert, kondigt ze juridische stappen aan.

