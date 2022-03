Amerikaanse staat South Carolina maakt executies door vuurpeloton mogelijk

Terdoodveroordeelden in de Amerikaanse staat South Carolina kunnen er voortaan voor kiezen om terechtgesteld te worden door een vuurpeloton. Daarmee is het de vierde staat in de VS waar deze vorm van terechtstelling mogelijk wordt.

Een nieuwe wet die deze vorm van executie tot een optie maakt, werd in mei vorig jaar al goedgekeurd. Het gevangeniswezen heeft de Procureur-Generaal van de staat nu op de hoogte gesteld dat het de nodige protocollen in orde heeft gebracht om dit ook praktisch mogelijk te maken.

Er werden daarnaast werken uitgevoerd in een gevangenis in de hoofdstad Columbia. Daar is de executiekamer nu uitgerust met een metalen stoel waar de terdoodveroordeelde in plaats moet nemen, beschermend materiaal en kogelvrij glas tussen de executiekamer en de ruimte waar getuigen kunnen toekijken. De drie personen in het vuurpeloton zijn vrijwilligers uit het gevangeniswezen, die aan bepaalde criteria moeten voldoen.

Elektrische stoel

Terdoodveroordeelden in South Carolina kunnen nu kiezen uit drie vormen van terechtstelling: een dodelijke injectie, een vuurpeloton of de elektrische stoel. Die laatste is de basismethode.

Volledig scherm De elektrische stoel in de gevangenis van Columbia. © AP

Naast South Carolina kan je ook voor het vuurpeloton kiezen in Mississippi, Oklahoma en Utah. In die laatste drie staten is een dodelijke injectie de basismethode.

Sinds 1976 zijn in de VS in totaal drie executies uitgevoerd door een vuurpeloton, allemaal in Utah. De veroordeelde moordenaar Ronnie Lee Gardner (49) was de voorlopig laatste die ervoor koos, in 2010.

Volledig scherm Ronnie Lee Gardner. © AP

South Carolina stelde voor het laatst iemand terecht in 2011. Toen werd Jeffrey Motts (36) ter dood gebracht met een dodelijke injectie na de moord op een celgenoot in 2005.

Sinds de doodstraf in 1977 weer werd ingevoerd in de VS, voerde South Carolina ze 43 keer uit. Momenteel zitten er 35 gevangenen in de dodencel in de staat.