Amerikaanse special forces voeren raid uit tegen nieuwe IS-leider, “die daarop zichzelf en zijn familie opblaast, net zoals zijn voorganger ook deed”

Speciale eenheden van het Amerikaanse leger hebben afgelopen nacht in Syrië een belangrijke antiterreurmissie tegen Islamitische Staat uitgevoerd. President Joe Biden bevestigt dat daarbij IS-leider Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi is omgekomen. De jihadist blies zichzelf op een bepaald moment tijdens de raid op en nam ook enkele van zijn eigen familieleden mee in de dood.

Dat er afgelopen nacht in Syrië een ‘belangrijke’ Amerikaanse operatie tegen terreurgroep IS was uitgevoerd, werd vanmorgen al duidelijk gemaakt door het Pentagon. Wat later bevestigde de Amerikaanse president Joe Biden dat de missie gericht was tegen de nieuwe leider van Islamitische Staat, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, en dat die daarbij was omgekomen.

Volledig scherm Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. © AFP Tijdens een kort persmoment over de actie van de Amerikaanse special forces zei Biden dat Al-Qurayshi de voormalige IS-leider Abu Bakr Al-Baghdadi verving na diens dood in 2019. Maar nu is dus ook de nieuwe leider van IS ‘uitgeschakeld’ en ‘van het slagveld verwijderd’, zo verwoordde hij het. “Alle Amerikaanse soldaten zijn veilig”, aldus nog de president.

Bom

Volgens Biden kozen de “dappere” speciale eenheden bewust voor een gevaarlijkere raid op de grond in plaats van voor een luchtaanval, net omwille van het feit dat het duidelijk was dat er ook vrouwen en kinderen in het gebouw aanwezig waren waren waar al-Qurayshi zat.



Uiteindelijk bracht de IS-leider tijdens de aanval zelf een zware bom tot ontploffing, waarmee hij niet alleen zichzelf maar ook leden van zijn familie opblies. “Net zoals zijn voorganger eerder ook deed”, merkte Biden fijntjes op, en dit “in plaats van de verantwoordelijkheid op te nemen voor zijn daden”. “Een laatste daad van lafheid”, aldus de Democraat.

“Er is een heel belangrijke terrorist uitgeschakeld afgelopen nacht. Dit is een duidelijke boodschap voor alle terroristen over heel de wereld”, voegde de president nog toe. “We komen achter je aan, waar je ook zit.”

Tegenstand

De operatie werd rond middernacht uitgevoerd in een dichtbevolkt gebied in de plaats Atmé. Dat is in het noordwesten van Syrië, bij de grens met Turkije. Er bevinden zich daar veel vluchtelingen in vluchtelingenkampen.

Amerikaanse media hebben op basis van getuigen en berichten op sociale media gereconstrueerd wat er ongeveer juist is gebeurd afgelopen nacht. Het begon allemaal met een “jihadist” die in een huis op bezoek was bij familieleden, meldden omwonenden aan Reuters. Amerikaanse speciale eenheden arriveerden daarop met helikopters en omsingelden het huis.

Volledig scherm Het lijkt erop dat de Amerikaanse troepen met veel tegenstand te maken kregen. © EPA

Bewoners zouden via luidsprekers zijn opgeroepen om zich over te geven, schrijft The New York Times. Aan die oproep lijkt geen gehoor te zijn gegeven, want uiteindelijk ontstonden zware gevechten met “veel schoten”. Dat doet vermoeden dat de Amerikaanse troepen met heel wat tegenstand te maken kregen. En dan was er dus ook de krachtige bomexplosie door de IS-leider zelf, die volgens president Biden bijna de hele derde verdieping wegvaagde. Het huis liep inderdaad zware schade op, valt op te maken uit foto’s.

Volledig scherm Het kwam tot zware gevechten aan het bewuste huis waar de IS-leider zat. © VIA REUTERS

Helikopter opgeblazen

Een van de helikopters van de Amerikanen zou tijdens de operatie technische problemen hebben gekregen. Het toestel moest aan de grond worden gezet en zou later zijn verwoest door een Amerikaanse luchtaanval. De speciale eenheden vertrokken uiteindelijk in de overgebleven helikopters.

Volledig scherm Restanten van een Amerikaanse helikopter. © AFP

Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten en lokale hulpverleners die bekendstaan als de Witte Helmen spreken over in totaal zeker dertien doden in de woning, onder wie burgerslachtoffers. Bij de slachtoffers zouden concreet vier kinderen en drie vrouwen zijn. Een bron bij het Witte Huis kon dat vooralsnog niet bevestigen.

President Biden volgde de hele operatie zelf live mee. Het Witte Huis deelde op Twitter een foto van de president die de operatie met naaste medewerkers observeert, onder wie vicepresident Kamala Harris.

Al-Baghdadi

Het Amerikaanse ministerie van Defensie bevestigde de antiterreurmissie vanmorgen al, zij het slechts kort en mysterieus. De missie was “succesvol”, luidde het in een mededeling van het Pentagon. Er werden geen verdere details gegeven, behalve de bevestiging dat er “geen Amerikanen waren omgekomen”. De militaire coalitie onder leiding van de Verenigde Staten bombardeerde ook doelwitten ten noorden van de regio Idlib, bleek nog.

Al snel deed het de ronde dat het om mogelijk de belangrijkste missie van Amerikaanse troepen in Syrië ging sinds de dood in oktober 2019 van Abu Bakr al-Baghdadi. De voormalige IS-leider vond destijds op een vergelijkbare manier de dood toen Amerikaanse troepen zijn schuilplaats bestormden in Idlib.

Volledig scherm Er vielen mogelijk ook burgerslachtoffers bij de actie. © Mohamed Al-Daher via REUTERS

In Syrië, waar al jaren een burgeroorlog woedt, strijdt een militaire coalitie onder leiding van de VS tegen terreurgroep IS. Die terreurmilitie had in de zomer van 2014 grote gebieden in het noorden van Irak onder haar controle gebracht. Kort daarop riepen de jihadisten het kalifaat uit, waartoe ook regio’s van buurland Syrië behoorden.

In maart 2019 volgde de militaire overwinning op IS, maar de groep blijft in Irak en Syrië actief en pleegt op regelmatige tijdstippen aanslagen.

