Amerikaanse special forces voeren antiterreurmissie uit in Syrië: 13 doden, onder wie burgers

Speciale eenheden van het Amerikaanse leger hebben afgelopen nacht in Syrië een antiterreurmissie uitgevoerd. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt dat de operatie “succesvol” was. In totaal zijn er dertien doden gevallen, onder wie ook burgers, stelt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Bij de slachtoffers zouden vier kinderen en drie vrouwen zijn.

Het ging om een operatie tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS) in de plaats Atmé, in het noordwesten van Syrië. Lokale bronnen melden aan Reuters dat een bepaalde jihadist vermoedelijk het doelwit was van de Amerikanen. Die bevond zich naar verluidt bij zijn familie.



Al-Baghdadi

Inwoners zeggen dat de operatie rond middernacht werd uitgevoerd in het dichtbevolkte gebied bij de grens met Turkije. Daar bevinden zich veel vluchtelingen. De militairen landden per helikopter voor de aanval. Omwonenden zeggen daarna veel schoten te hebben gehoord. Dat doet vermoeden dat de Amerikaanse troepen met tegenstand te maken kregen.



Het zou om de belangrijkste missie van Amerikaanse troepen in Syrië gaan sinds de dood in oktober 2019 van Abu Bakr al-Baghdadi. De IS-leider werd gedood bij een Amerikaanse militaire raid in de regio Idlib.

Geen verdere details

Het Amerikaanse ministerie van Defensie bevestigt de antiterreurmissie met speciale eenheden. “De missie was succesvol” en er zijn geen Amerikanen om het leven gekomen, luidde het in een mededeling van het Pentagon. Verdere details werden niet gegeven. De militaire coalitie onder leiding van de VS bombardeerde ook doelwitten ten noorden van de regio Idlib.

In Syrië, waar al jaren een burgeroorlog woedt, strijdt de coalitie onder leiding van de VS tegen terreurgroep IS. Die terreurmilitie had in de zomer van 2014 grote gebieden in het noorden van Irak onder haar controle gebracht. Kort daarop riepen de jihadisten het kalifaat uit, waartoe ook regio’s van buurland Syrië behoorden.

In maart 2019 volgde de militaire overwinning op IS, maar de groep blijft in Irak en Syrië actief en pleegt op regelmatige tijdstippen aanslagen.

