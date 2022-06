Amerikaanse senatoren bereiken akkoord over hervorming wapenwet

“Stap vooruit”

Chuck Schumer, de fractieleider van de Democraten in de Senaat, onthaalt het compromis met de Republikeinen als “een stap vooruit”. “Hoewel het niet alles is wat we wilden, is deze wetgeving dringend nodig”, zei hij in een verklaring. De Democratische senator Chris Murphy heeft het over “de belangrijkste wetgeving tegen vuurwapengeweld in bijna 30 jaar” die “duizenden levens zal redden”.