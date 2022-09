Amerikaanse senator stelt abortusverbod na vijftien weken zwangerschap voor

Archie Battersbee (12) begraven in Essex: “Hij was de beste kleine jongen”

Archie Battersbee, de hersendode 12-jarige jongen die na een lange juridische strijd van de beademing werd gehaald, is vandaag begraven in de Oost-Engelse regio Essex. Honderden mensen kwamen daar samen om het kind te herdenken. “Hij was de beste kleine jongen ooit”, zei moeder Hollie Dance geëmotioneerd. “Hij had een gelukkig leven”, klonk het voorts.

20:03