Amerikaanse Senaat voorkomt shutdown tot 11 maart

30 vacatures, 28.000 sollicita­ties: Saoedische vrouwen kunnen voor het eerst treinbe­stuur­der worden

In Saoedi-Arabië hebben meer dan 28.000 vrouwen gesolliciteerd voor een job als treinbestuurder bij de Spaanse operator Renfe. Het is de eerste keer dat vrouwen in het conservatieve Arabische land dit beroep zullen kunnen uitoefenen.

17 februari