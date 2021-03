Amerikaanse Senaat keurt relanceplan van Biden van 1,9 biljoen dollar goed: “Gigantische stap voorwaarts”

De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met een steunpakket van 1.900 miljard dollar (1.595 miljard euro) dat president Joe Biden heeft voorgesteld. Het pakket steunmaatregelen dat de Amerikanen uit de coronacrisis moet helpen, werd aangenomen met 50 tegen 49 stemmen. Eén Republikeinse Senator was afwezig door een sterfgeval in de familie. Het werd een marathonzitting van 24 uur. De president heeft het over een “nieuwe gigantische stap voorwaarts richting de belofte dat er hulp op komst is”.

De miljarden zijn bedoeld voor het bekostigen van vaccins en medische hulpmiddelen, en ook voor financiële noodhulp aan gedupeerden die hun baan zijn kwijtgeraakt, aan bedrijven en aan lokale overheden. Het gaat om een van de grootste steunpakketten ooit in de Amerikaanse geschiedenis. In het pakket zit ook een cheque van bedragen tot 1.400 dollar (1.175 euro) voor bijna elke Amerikaan.

De Senaat was vrijdag al begonnen met de vergadering over het steunpakket. Tijdens de marathonsessie werden wat aanpassingen gedaan aan het oorspronkelijke voorstel. Zo werd een onderdeel over verhoging van het minimumloon tot 15 dollar per uur weggestemd. Acht Democraten stemden daar tegen, net als alle Republikeinen.

In de Senaat hebben zowel de Republikeinen als de Democraten 50 zetels. In voorkomende gevallen kan de stem van vicepresident Kamala Harris de doorslag geven. Dat was nu dus niet nodig, want de stemming verliep strikt volgens de partijlijnen, met 50 Democraten die voor stemden en 49 Republikeinen die tegen stemden. De Republikeinse partij had het over een “linkse wenslijst” die overdreven is tegenover de opnieuw aantrekkende economie en een verbeterende coronasituatie.

Volledig scherm De meerderheidsleider van de Senaat, Chuck Schumer, reageerde bijzonder tevreden. © AP

Terug naar het Huis, goedkeuring op 14 maart

Het plan gaat nu weer terug naar het Huis van Afgevaardigden, dat vorige week instemde met een eerdere versie van het steunpakket. Omdat er het een en ander is veranderd, moet er opnieuw worden gestemd. In het Huis hebben de Democraten een krappe meerderheid.

De leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, gaat ervan uit dat het Huis ook zal instemmen met het gewijzigde steunpakket, waarna president Biden op 14 maart zijn handtekening zal zetten. Op die datum loopt de huidige werkloosheidsregeling af.

Biden reageerde erg tevreden met de stemming in de Senaat. “Toen ik 45 dagen geleden aantrad, beloofde ik het Amerikaanse volk dat hulp onderweg was. Vandaag hebben we een enorme stap gezet naar het inlossen van die belofte.” Na de goedkeuring van het noodpakket, willen de president en zijn partijgenoten zich vooral richting op een omvangrijk infrastructuurproject dat de economie via massale investeringen opnieuw uit het slop moet halen.