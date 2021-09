Amerikaanse Senaat keurt begroting goed om "shutdown" af te wenden

Ex-secretares­se in concentra­tie­kamp (96) opgepakt nadat ze op de vlucht sloeg vlak voor proces

15:04 Irmgard Furchner, een 96-jarige voormalige secretaresse die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het nazi-concentratiekamp Stutthof bij Gdansk heeft gewerkt, staat vandaag terecht op beschuldiging van medeplichtigheid aan meer dan 11.000 moorden. Vlak voor de start van het proces is ze op de vlucht geslagen. De vrouw is intussen opgepakt, zo meldt BILD.