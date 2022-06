Amerikaanse school in lockdown: ‘actieve schutter’ blijkt misdadiger op de vlucht te zijn

In de Amerikaanse staat North Carolina is even alarm geslagen vanwege een ‘actieve schutter’ aan een middelbare school. De school liet echter snel weten dat paniek niet nodig was. De politie stond naar verluidt op het punt om een voortvluchtige misdadiger in te rekenen.