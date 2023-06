Amerikaanse schiet Uber-chauffeur door het hoofd uit angst naar Mexico ontvoerd te worden

Russische veilig­heids­dienst opent strafzaak tegen Wagnerbaas Prigozjin wegens oproep tot muiterij

De Russische machthebbers hebben de aanval geopend op de Russische huurlingenbaas Jevgeni Prigozjin, die al tijden steen en been klaagt over het gebrek aan steun uit Moskou voor zijn strijders in Oekraïne. Zijn oproep tot wraak, omdat het Russische leger zijn troepen zou hebben beschoten, is het Kremlin in het verkeerde keelgat geschoten.