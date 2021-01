Amerikaanse schattenjager riskeert 12 jaar cel nadat hij graaft op historische begraafplaats

Rodrick Dow Craythorn (52), een geëngageerde schattenjager, was er zeker van dat hij de locatie van de mysterieuze ‘Fenn treasure’ had achterhaald. Om dat te bewijzen, en wellicht ook om een beetje rijker te worden, startte hij met zijn graafwerken op Fort Yellowstone Cemetery. Fort Yellowstone is voormalig fort van het Amerikaanse leger in Yellowstone National Park en sinds 2003 is het erkend als National Historic Landmark, wat betekent dat het beschermd is. En dat geldt ook voor het kleine kerkhof dat bij het nationaal park hoort.