Amerikaanse sancties voor Russen en Noord-Koreanen na test van “nieuw type” ballistische raket

Het projectiel dat donderdag afgevuurd werd door Noord-Korea, is terechtgekomen in de exclusieve economische zone (EEZ) van Japan. De raket vloog gedurende 71 minuten en kwam in zee terecht op zo’n 150 kilometer van het Oshima-schiereiland, het meest zuidelijke deel van het eiland Hokkaido.

Dat de wereld momenteel verdeeld is over de oorlog in Oekraïne, maakt het voor de Verenigde Naties lastig om gezamenlijk op te treden. VN-diplomaten van onder meer de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk en Ierland willen volgens persbureau Reuters dat de VN-Veiligheidsraad vrijdag bijeenkomt om de raketlancering te bespreken.