Amerikaanse regering wil hoeveelheid nicotine in sigaretten verminderen

Agent gaat over de schreef tijdens controle bij zwarte man: “Daarom worden jullie neergescho­ten”

De Amerikaanse Gerardson Nicolas is op weg naar zijn werk in Miami als hij wordt tegengehouden door de politie. De agent zet hem langs de kans omdat hij zijn gordel niet aanheeft. Hij vraagt Nicolas om zijn papieren te tonen. De toon van de agent is meteen vrij agressief en het wordt alleen maar erger. Nicolas werkt mee en haalt zijn documenten boven, maar plots doet de agent een verschrikkelijke uitspraak: “Het is simpel. Dit is waarom jullie worden neergeschoten.” Nicolas is aangedaan en kan niet geloven dat de agent zo’n uitspraak doet. Volgens hem had de agent het op hem gemunt om dat hij zwart is.

7:40