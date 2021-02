Amerikaanse regering schrapt migratiedeal Trump met Centraal-Amerika

Het gaat om overeenkomsten met El Salvador, Guatemala en Honduras. Volgens de akkoorden moesten migranten die onderweg waren naar de VS eerst in de drie landen asiel aanvragen voor ze in de VS kunnen proberen. Dit was een extra obstakel voor de Centraal-Amerikanen die vaak drie landgrenzen over moeten voor ze in de VS zijn. De Centraal-Amerikanen zijn aan de grens tussen Mexico en de VS verreweg de grootste groep die het land daar illegaal binnen wil.