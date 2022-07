Amerikaanse regering pompt miljard in luchthaventerminals

Het Amerikaanse ministerie van Transport kende in totaal 968,6 miljoen dollar (948,6 miljoen euro) toe aan 85 projecten van luchthavens. Naast nieuwe terminals en torens, gaat het onder meer om terminaluitbreidingen, nieuwe vliegtuigslurven, bijkomende bagagecarrousels, aangepaste controleposten en zelfs nieuwe toiletten.

Het geld komt van een vijfjarig programma van in totaal 5 miljard dollar om luchthavens onder handen te nemen. Dat programma maakt op zijn beurt deel uit van een grootschalige infrastructuurwet ter waarde van 1 biljoen dollar die het Amerikaanse Congres in november goedkeurde.

Door te investeren in zijn luchthavens wil de Amerikaanse regering de capaciteit voor zowel passagier- als vrachtvervoer waarborgen of zelfs uitbreiden. Daarnaast is het de bedoeling om ook de energie-efficiëntie te verbeteren.

Nood aan investering hoog

"Amerika is een land dat de moderne luchtvaart naar de wereld heeft gebracht, maar toch staat geen enkele van onze luchthavens wat kwaliteit betreft in de top 25 van wereldwijde rankings", zei transportminister Pete Buttigieg. "Daar moeten we verandering in brengen."

Zeker nu de sector een fors herstel kent na de coronacrisis is de nood aan investeringen hoog, benadrukte de minister. "Ons land is economisch afhankelijk van vliegverkeer, om zowel goederen als mensen door het land en de wereld te vervoeren", zei Buttigieg. "En we hebben gezien dat luchthavens en luchtvaartmaatschappijen het moeilijk hebben om tegemoet te komen aan de vraag.”

