Amerikaanse regering gaat gescheiden migrantenfamilies herenigen

“Verrader!”: Republi­kein­se senator die twee keer voor afzetting Trump stemde, uitgejouwd op partijcon­gres

2 mei Mitt Romney, Republikeins senator uit Utah, is op het partijcongres van de Republikeinen in zijn thuisstaat uitgejouwd door een deel van de aanwezigen in de zaal. Romney is de enige Republikein die twee keer voor de afzetting van ex-president Donald Trump stemde.