Amerikaanse rechter verhindert besluit van Biden om immigratiebeleid tijdens pandemie op te heffen

Ex-president Trump hangt dwangsom van 10.000 dollar per dag boven het hoofd

Een rechter in New York heeft maandag de Amerikaanse oud-president Donald Trump in een burgerrechtelijke zaak rond zijn groep een dwangsom van 10.000 dollar (9.330 euro) per dag opgelegd als hij blijft weigeren de rechtbank boekhoudkundige en fiscale documenten voor te leggen.

25 april