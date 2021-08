Amerikaanse rechter trekt bezoekrecht van gescheiden moeder aan haar zoontje in omdat ze niet gevaccineerd is

De 39-jarige Rebecca Firlit uit Chicago mag van de rechter haar zoontje van elf niet meer zien. Reden: ze is niet gevaccineerd tegen het coronavirus. De uitspraak gebeurde in de staat Illinois en zou een primeur zijn.

Rebecca Firlit deelt het hoederecht over haar zoon met haar ex-man Matthew Duiven. Eerder deze maand had ze een virtuele hoorzitting over de alimentatieregeling voor hun kind. Dat dácht ze tenminste. “Een van de eerste dingen die hij me vroeg toen ik op Zoom verscheen, was of ik al dan niet was ingeënt”, legt Firlit uit. “Dat bracht me van de wijs, omdat ik niet begreep wat dat met de hoorzitting te maken had. Hij zei: ‘Ik ben de rechter en ik beslis over uw zaak’.”

De moeder was niet gevaccineerd, naar eigen zeggen omdat ze “in het verleden bijwerkingen ondervond na vaccinaties”. “Ik kreeg van mijn arts het advies om mij niet te laten vaccineren, want dat was een risico”.

Volgens haar advocate ging rechter James Shapiro met de uitspraak zijn boekje te buiten. Ze ging al in beroep. “De moeder wist niet dat het over haar bezoekrecht zou gaan tijdens de zitting op Zoom. De rechter liet na haar daarvan op de hoogte te stellen en ontzegde haar een volledige hoorzitting over de zaak.”

Firlit zei dat haar zoon van slag was omdat hij haar niet meer mocht zien. Hij zou huilen aan de telefoon. “Dat vind ik verkeerd. Het zaait verdeling in families. Ik denk niet dat het in het belang van mijn zoon is om hem weg te houden van zijn moeder.”

Aangenomen wordt dat dit de eerste keer is dat een rechter het niet gevaccineerd zijn gebruikt als argument om een straf op te leggen. Wél hebben collega’s van Shapiro al gezwaaid met het voorstel van een prik tegen het coronavirus als aansporing of beloning. Zo kregen enkele tientallen daders van kleinere misdrijven in de staat Georgia kortere straffen als ze zich zouden laten vaccineren. Ook in New York verbonden rechters al een opgelegde vaccinatie aan een voor de crimineel gunstigere uitspraak.