Amerikaanse rechter steekt stokje voor tijdelijk vrijlaten migranten in afwachting van hun asielaanvraag

Kort voor het vervallen van een coronamaatregel die migratie beperkte, heeft een federale rechter in Florida donderdagavond de Amerikaanse overheid verboden migranten vrij te laten in afwachting van hun asielaanvraag. Daarmee vervalt een van de manieren waarop president Biden hoopte het aantal mensen dat aan de grens vast komt te zitten in te dammen.

Onder coronamaatregel ‘Title 42' zijn de afgelopen jaren honderdduizenden migranten tegengehouden bij de Amerikaanse grens. De VS verwachten dat het einde van de maatregel gaat leiden tot zo’n 10.000 pogingen per dag om illegaal de 3.100 kilometer lange zuidgrens met Mexico over te steken. Dat is een verdubbeling van het gemiddelde in maart.

In april is het aantal grensoverschrijdingen in het zuiden van de VS al fors toegenomen waardoor er momenteel 28.000 mensen vastzitten in faciliteiten van US Customs and Border Protection.

In het verleden werd tijdens een piek in migratie een deel van de migranten vrijgelaten in afwachting van een oproep zich te komen melden bij een rechtbank voor hun asielaanvraag. Daar heeft de rechter in Florida nu een stokje voor gestoken. De regering-Biden zal daar naar verwachting tegen in beroep gaan.

Migranten stappen busjes van de Amerikaanse grenspolitie in in El Paso, Texas. Beeld van gisteren.