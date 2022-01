Amerikaanse rechter gaat tekeer tegen 72-jarige kankerpatiënt met te veel onkruid op de stoep: “Je moest je schamen, dit is onvergeeflijk”

In de zomer van 2021 woekerde het onkruid voor het huis van Burhan Chowdhury in de Amerikaanse staat Michigan. De 72-jarige kankerpatiënt was zelf te zwak om het onkruid weg te halen, en zijn zoon, die instond voor het onderhoud, was voor drie maanden in het buitenland. Het leverde Chowdhury een boete van 100 dollar op, maar het is vooral de manier waarop de rechter tegen hem tekeer ging die voor beroering zorgt. “Dit is beschamend. Uw buren zouden dit niet moeten zien”, riep ze tijdens de zitting.

De 72-jarige Burhan Chowdhury immigreerde in 2010 van Bangladesh naar de Verenigde Staten. Sinds 2014 woont hij met zijn vrouw in een buitenwijk van de stad Detroit, in de Amerikaanse staat Michigan. Drie jaar geleden sloeg het noodlot toe en werd hij gediagnosticeerd met lymfeklierkanker. Sindsdien is zijn gezondheid sterk achteruitgegaan, vertelt zijn zoon Shibbir aan de Washington Post. Omdat ook de moeder van Shibbir kampt met gezondheidsproblemen, hielp de 33-jarige man zijn ouders bij het onderhouden van hun huis en tuin.

Tot vorig jaar, toen de zoon voor drie maanden naar Bangladesh reisde. In die periode kon het onkruid voor en naast het huis woekeren. De zoon des huizes vermoedt dat misnoegde buren een foto van het onkruid naar de stadsdiensten hebben gestuurd, want in augustus 2021 viel bij de familie Chowdhury een boete in de bus wegens het “nalatig onderhoud van een hek, voetpad of doorgang”.

Volledig scherm Het huis van Burhan Chowdhury. © Screenshot CNN

De familie zorgde er meteen voor dat het huis en de omgeving er weer netjes bijlag, maar vader Chowdhury moest deze maandag nog steeds voor de rechter verschijnen. Die zou beslissen of er inderdaad een boete zou moeten worden betaald. De 72-jarige man verscheen via Zoom voor districtsrechter Alexis G. Krot. Zij had echter geen begrip voor het verweer van Chowdhury, die hoorbaar moeite had met ademen toen hij vertelde dat zijn zwakke gezondheid de oorzaak is van het achterstallig onderhoud van de tuin.

Quote Mocht ik een gevangenis­straf kunnen opleggen, zou ik het doen. Districtrechter Alexis G. Krot

In plaats daarvan beschuldigde Krot de kankerpatiënt van ‘buurtvervuiling’. “Je moest je schamen", beet ze de kankerpatiënt toe. “Mocht ik een gevangenisstraf kunnen opleggen, zou ik het doen", snauwde ze, waarna ze een boete van 100 dollar (87 euro) uitsprak wegens achterstallig onderhoud dat ze “totaal ongepast” noemde. Toen Chowdhury herhaalde dat hij “erg ziek” was, zei Krot dat zijn onvermogen om zijn eigendom te onderhouden “onvergeeflijk” was. “Uw buren zouden daar niet op moeten kijken. U zou u moeten schamen”, herhaalde ze.

Toen Shibbir de rechter vroeg of ze wel goed had begrepen dat haar vader ziek was, repliceerde Krot met de vraag “of hij de foto heeft gezien”. “Oh my god", hoor je Burhan Chowdhury nog stamelen.

Quote Dit is belache­lijk. Je kan een 72-jarige man niet in de gevangenis gooien voor het niet onderhou­den van een voetpad. Shibbir Chowdhury

Twee dagen na de zitting is Shibbir nog steeds geschokt over de manier waarop zijn vader werd behandeld in de rechtbank, vertelt hij aan de Washington Post. “Ik verwachtte niet dat ze (de rechter, red.) in deze situatie naar ons zou roepen", klinkt het. Hoewel zijn vader niet alles heeft verstaan wat de rechter heeft gezegd, was haar boodschap volgens zijn zoon wel duidelijk. “Ze zei tegen mijn vader, een zieke man, dat hij in de gevangenis hoorde. Dat is belachelijk. Je kan een 72-jarige man niet in de gevangenis gooien voor het niet onderhouden van een voetpad.”

Inmiddels werden de beelden van de zitting al duizenden keer bekeken op sociale media. Critici verbazen zich over de manier waarop de rechter de 72-jarige man behandelde. “Zeer onbeleefd en onprofessioneel", klinkt het.

Volledig scherm De distictsrechter Alexis G. Krot. © Screenshot CNN