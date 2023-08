Amerikaanse rechter (72) beschuldigd van moord op eigen vrouw: “Zal maandag niet op het werk zijn, heb net mijn vrouw doodgeschoten”

In de Amerikaanse staat Californië wordt een rechter beschuldigd van de moord op zijn eigen vrouw. De 72-jarige Jeffrey Ferguson zou zijn echtgenote Sheryl (65) begin deze maand in een dronken toestand hebben doodgeschoten na een ruzie. De politie trof het lichaam van Sheryl aan in de woning van het echtpaar, waar ook een wapenarsenaal werd gevonden. “Ik kan er maandag niet zijn. Ik ben net door het lint gegaan. Ik heb mijn vrouw doodgeschoten”, schreef Ferguson in een sms die hij vlak na de moord naar zijn griffier stuurde. Ondanks de vele aanwijzingen die de rechter tot hoofdverdachte maken, pleit hij onschuldig.

De moord dateert van donderdag 3 augustus. De 72-jarige Jeffrey Ferguson – die sinds 2015 rechter van het hooggerechtshof van Orange County in Californië is – was samen met zijn 65-jarige vrouw Sheryl uit eten. In het restaurant kreeg het koppel het echter aan de stok met elkaar. Waarover de twee precies ruzie maakten is niet duidelijk, maar toen ze terug naar hun huis in de chique buurt Anaheim Hills gingen, escaleerde de situatie.

“Tijdens de ruzie bootste Ferguson met zijn vingers een geweer na en richtte hij het op zijn vrouw”, meldt Christopher Alex, openbaar aanklager van Orange County. Sheryl daagde haar man vervolgens uit en riep: “Waarom richt je geen echt geweer op mij?”. Daarop haalde Ferguson – die dronken was – een geweer tevoorschijn dat hij in een holster rond zijn enkel droeg en schoot hij zijn echtgenote in de borst. Sheryl overleed ter plekke.

Volledig scherm De politiefoto van Jeffrey Ferguson (72). © AP

Volledig scherm De woning van het echtpaar, waar de moord plaatsvond. © AP

47 vuurwapens en 26.000 patronen

De zoon van het echtpaar, die alles had zien gebeuren, verwittigde de hulpdiensten. Aan de telefoon zei hij dat zijn vader “te veel gedronken had en zijn moeder had doodgeschoten”. Ferguson belde daarna zelf nog eens naar de politie en zei dat hij dringend medische hulp nodig had. Toen de hulpdiensten en de politie arriveerden, werd de 72-jarige rechter gearresteerd. Hij zou tegen de agenten gezegd hebben dat hij het “niet kon geloven” dat hij zijn vrouw had vermoord. Tijdens een huiszoeking trof de politie bovendien een verzameling van 47 vuurwapens en 26.000 geweerpatronen aan. Ferguson zou wel een vergunning voor de wapens hebben, klinkt het.

Op de smartphone van de rechter vonden onderzoekers bovendien een sms terug die hij net na de moord naar zijn griffier had gestuurd. “Ik ben net door het lint gegaan. Ik heb mijn vrouw doodgeschoten. Ik zal er maandag niet zijn, ik zal in de cel zitten”, stond er in het bericht.

Volledig scherm Jeffrey Ferguson dinsdag in de rechtbank van Los Angeles. © AP

Borgsom van 1 miljoen

Dinsdag verscheen Ferguson voor de rechtbank van Los Angeles, waar hij beschuldigd werd van moord. De rechtbank eist dat de zeventiger zijn paspoort inlevert, onder elektronisch toezicht komt te staan en geen alcohol of vuurwapens meer kan kopen.

Fergusons advocaten beweren dat Sheryls dood “een ongeluk” was en benadrukken dat hun cliënt daarom onschuldig pleit. De 72-jarige rechter is voorlopig op vrije voeten nadat hij de borgsom van 1 miljoen dollar heeft betaald. Op 1 september zal hij worden voorgeleid. Als Ferguson schuldig wordt bevonden riskeert hij een gevangenisstraf van maximum 40 jaar.

