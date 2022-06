Amerikaanse priester zegt dat 'oplossing' voor homoseksuelen executie is: "Het staat in de Bijbel”

De Amerikaanse priester Dillon Awes zorgde voor grote controverse na zijn homofobe uitspraken. Hij vertelde tijdens zijn preek dat de “oplossing” voor homo’s in de Bijbel staat: “Ze moeten tegen de muur worden gezet en in hun achterhoofd worden geschoten.”

“Ik ben boos omdat ons hele land de ergste zonde uit de Bijbel in de verf zet”, zei Awes tijdens de preek verwijzend naar Pride Month, die de LGBTQ+-gemeenschap elk jaar in juni viert. “Veel priesters hebben het stomme idee dat ‘God van iedereen houdt’.”

In een zondagse preek getiteld “Why We Won’t Shut Up”, zei Awes van Stedfast Baptist Church dat elke homoseksuele persoon in Amerika door de overheid geëxecuteerd zou moeten worden. “Wat zegt God dat het antwoord is, de oplossing, voor de homoseksuelen in 2022, hier in het Heilig Boek?”, vroeg Awes. “Dat ze de dood waardig zijn!”

“Ze moeten tegen de muur worden gezet en in hun achterhoofd worden geschoten! Dat is wat God ons leert. Dat is wat de Bijbel zegt”, zei de dominee. “Vind je het niet leuk? Dan hou je niet van Gods woord, want dat is wat God zegt.”

“Pedofielen”

In een verklaring aan Newsweek zei het hoofd van de kerk, Johnathan Shelley, dat Awes verwees naar Leviticus 20:13, dat luidt: “Indien een man ook bij een man ligt, gelijk hij bij een vrouw ligt, hebben zij beiden een gruwel begaan; zij zullen zekerlijk ter dood gebracht worden; hun bloed zal aan hen kleven.”

“De Bijbel leert ook dat christenen niet mogen doden, moorden of het recht in eigen hand nemen”, zei Awes. “Daarom is het de autoriteit van de burgerlijke overheid om criminelen te straffen. Dit is geen moord, maar de doodstraf. De staat Texas kent nog steeds de doodstraf voor veel misdaden, en dus is dit geen pleidooi voor moord”, voegde hij eraan toe.

In zijn zondagse preek beweerde Awes ook dat alle homo’s pedofielen zijn en dat alle kindermisbruikers homo zijn. “Ik zeg niet dat elke homoseksueel die nu leeft die daad met het kind al heeft gepleegd”, zei Awes, “Maar het kan zijn dat ze nog niet de kans hebben gehad, en dat ze dat op een later moment in hun leven wel zullen doen.”

Veel mensen op sociale media bekritiseren nu de pastoor, velen bestempelden zijn opmerkingen als een gewelddadige bedreiging voor de gemeenschap.

