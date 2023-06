Amerikaanse president Joe Biden (80) wijzigt agenda door problemen aan gebit

Update Mike Pence, ex-vicepresi­dent van Trump, neemt het op tegen zijn oude baas als presidents­kan­di­daat

De Republikein Mike Pence, die van 2017 tot 2021 de vicepresident was van Donald Trump, is kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 2024. De 63-jarige Pence heeft vandaag het officiële papierwerk ingediend om zich kandidaat te stellen. Woensdag zal hij zijn kandidatuur formeel aankondigen in Iowa.