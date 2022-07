“Amerikaanse president Biden roept binnenkort klimaatnoodtoestand uit”

“Absurd warm” in Alaska: record wintertem­pe­ra­tuur van 19,4 graden door klimaatop­war­ming

Met dertien graden krijgen wij rond de jaarwisseling uitzonderlijk warm weer. Maar in Alaska, de meest noordelijke staat van de VS, werd vorig weekend een recordtemperatuur van maar liefst 19,4 graden opgetekend. Normaal kent Alaska in deze tijd van het jaar bijtende kou en sneeuw.

30 december